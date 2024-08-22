Игрок сборной России не устоял на ногах после прохода Самсона Руженцева

На данный момент проходит матч в рамках второго игрового дня Fonbet Кубка Дружбы — 2024 по баскетболу, в котором между собой играют сборная России и пермская «Парма» из Единой лиги ВТБ. На момент написания новости счёт на табло — 50:47 в пользу российской национальной команды.

Новоиспечённый лёгкий форвард «Пармы» Самсон Руженцев в концовке первой четверти отметился примечательным игровым эпизодом, по итогам которого его соперник не смог устоять на ногах после прохода баскетболиста. Как итог, Руженцев набрал лёгкие два очка в трёхсекундной зоне.

Видео доступно в телеграм-канале «Матч! Данк». Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

Ранее пермский клуб разгромил национальную команду Колумбии в матче 21 августа. Встреча проходила на арене «Молот» в рамках международного турнира «Кубок Дружбы — 2024», где российский клуб победил с разгромным счётом — 155:53 (41:2, 40:22, 34:13, 40:16).