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Игрок сборной России не устоял на ногах после прохода Самсона Руженцева

Игрок сборной России не устоял на ногах после прохода Самсона Руженцева
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На данный момент проходит матч в рамках второго игрового дня Fonbet Кубка Дружбы — 2024 по баскетболу, в котором между собой играют сборная России и пермская «Парма» из Единой лиги ВТБ. На момент написания новости счёт на табло — 50:47 в пользу российской национальной команды.

Fonbet Кубок Дружбы . Групповой турнир
22 августа 2024, четверг. 17:00 МСК
Россия
Окончен
84 : 76
Парма
Пермь
Россия: Щербенев, Хоменко, Чадов, Темиров, Беленицкий, Герасимов, Лопатин, Платунов, Емченко, Фирсов, Огарков, Касаткин
Парма: Руженцев, Ильницкий, Хэмм, Халтурин, Морозов, Нэвелс, Тучков, Якушин, Шашков, Михеев, Егоров, Захаров

Новоиспечённый лёгкий форвард «Пармы» Самсон Руженцев в концовке первой четверти отметился примечательным игровым эпизодом, по итогам которого его соперник не смог устоять на ногах после прохода баскетболиста. Как итог, Руженцев набрал лёгкие два очка в трёхсекундной зоне.

Видео доступно в телеграм-канале «Матч! Данк». Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

Ранее пермский клуб разгромил национальную команду Колумбии в матче 21 августа. Встреча проходила на арене «Молот» в рамках международного турнира «Кубок Дружбы — 2024», где российский клуб победил с разгромным счётом — 155:53 (41:2, 40:22, 34:13, 40:16).

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