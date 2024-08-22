Спонсор сборной России отреагировал на заявление федерации Колумбии по баскетболу

Титульный спонсор сборной России и Российской федерации баскетбола (РФБ) компания «Фонбет» отреагировала на заявление федерации Колумбии по баскетболу, которая заявила, что не отправляла свою национальную команду на «Кубок Дружбы — 2024».

«Несколько удивлены заявлениями федерации баскетбола Колумбии. Мы видим, что «Кубок Дружбы — 2024» организован на высоком уровне, чувствуется большой интерес к нему со стороны болельщиков. Для нас, как для партнера федерации и сборной России по баскетболу, всегда было важным, чтобы команда имела возможность проводить матчи и баскетбол в стране развивался», — сообщили в пресс-службе букмекерской компании «Фонбет».

Ранее президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко сообщил, что организация займётся пересмотром проведения турнира «Кубок Дружбы» после матча между пермским клубом «Парма» и сборной Колумбии.