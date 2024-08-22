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Матч сборной России по баскетболу с Колумбией на Кубке Дружбы — 2024 отменён

Матч сборной России по баскетболу с Колумбией на Кубке Дружбы — 2024 отменён
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Сборная России в рамках международного турнира «Кубок Дружбы — 2024» проведёт ещё две встречи с национальной командой Венесуэлы. Об этом информирует пресс-служба Российской федерации баскетбола (РФБ). Турнир проходит в Перми. Россияне уже сыграли один матч с венесуэльцами (79:57) и должны были встретиться со сборной Колумбии.

«В целях поддержания спортивного уровня соревнований и обеспечения равных условий для всех участников Российской федерацией баскетбола были внесены изменения в расписание Fonbet Кубка Дружбы», — говорится в сообщении организации.

Расписание международного турнира «Кубок Дружбы — 2024»:

23 августа:

16:00 — БК «Парма» — Колумбия;
19:00 — Венесуэла — Россия.

25 августа:

11:30 — Колумбия — БК «Парма»;
14:30 — Венесуэла — Россия.

В расписании указано местное время.

Ранее сборная Колубмии крупно проиграла «Парме» (53:155). После Колумбийская федерация баскетбола заявила, что не отправляла команду на турнир в Россию.

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