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Сборная России победила «Парму» в матче Кубка Дружбы — 2024

Сборная России победила «Парму» в матче Кубка Дружбы — 2024
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Сборная России одержала победу в матче с клубом «Парма». Встреча проходила на арене «Молот имени Виктора Лебедева» в Перми в рамках международного турнира «Кубок Дружбы — 2024». Национальная команда победила со счётом 84:76 (17:29, 24:12, 23:20, 20:15).

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22 августа 2024, четверг. 17:00 МСК
Россия
Окончен
84 : 76
Парма
Пермь
Россия: Щербенев, Хоменко, Чадов, Темиров, Беленицкий, Герасимов, Лопатин, Платунов, Емченко, Фирсов, Огарков, Касаткин
Парма: Руженцев, Ильницкий, Хэмм, Халтурин, Морозов, Нэвелс, Тучков, Якушин, Шашков, Михеев, Егоров, Захаров

Самым результативным в составе сборной России был лёгкий форвард Михаил Беленицкий, на счету которого 17 очков. Кроме того, в его активе четыре подбора и одна результативная передача. В составе «Пармы» лучшую результативность показал американский защитник Гарретт Нэвелс. На его счету 18 очков, три подбора и четыре результативные передачи.

Напомним, участие в турнире также принимают национальные команды Колумбии и Венесуэлы. Кубок Дружбы проходит с 21 по 25 августа в Перми.

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