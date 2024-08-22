Сборная России победила «Парму» в матче Кубка Дружбы — 2024

Сборная России одержала победу в матче с клубом «Парма». Встреча проходила на арене «Молот имени Виктора Лебедева» в Перми в рамках международного турнира «Кубок Дружбы — 2024». Национальная команда победила со счётом 84:76 (17:29, 24:12, 23:20, 20:15).

Самым результативным в составе сборной России был лёгкий форвард Михаил Беленицкий, на счету которого 17 очков. Кроме того, в его активе четыре подбора и одна результативная передача. В составе «Пармы» лучшую результативность показал американский защитник Гарретт Нэвелс. На его счету 18 очков, три подбора и четыре результативные передачи.

Напомним, участие в турнире также принимают национальные команды Колумбии и Венесуэлы. Кубок Дружбы проходит с 21 по 25 августа в Перми.