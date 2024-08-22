Аренас — о Дюранте: пушки «Уорриорз» были не очень большими в 2016-м, и они взяли базуку

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и трёхкратный участник Матча всех звёзд лиги Гилберт Аренас поделился мнением о переходе лёгкого форварда Кевина Дюранта из «Оклахомы-Сити Тандер» в «Голден Стэйт Уорриорз», который состоялся в 2016 году.

«Все возложили вину на Кевина Дюранта за то, что он сказал «да». Но это четыре игрока «Уорриорз» кинулись к нему, чтобы его заполучить. Их пушки были недостаточно большими, чтобы победить Леброна Джеймса, поэтому им пришлось взять базуку», — сказал Аренас на канале Gil's Arena в YouTube.

Вместе с «Голден Стэйт» Дюрант дважды стал чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (в 2017 и 2018 годах).

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