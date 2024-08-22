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«Там 12 Дюрантов – только молодых и сырых». Кириленко выделил одну сборную после ОИ-2024

«Там 12 Дюрантов – только молодых и сырых». Кириленко выделил одну сборную после ОИ-2024
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Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко выделил сборную Южного Судана после её выступления на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже.

«Когда я смотрю на команды-открытия, такие как Южный Судан, там 12 Дюрантов — только молодых и сырых. Но у всех кондиции — все бегут, прыгают и бросают. За два-три года наберутся опыта и тоже будут представлять угрозу», — приводит слова Кириленко «РИА Новости Спорт».

Напомним, южносуданцы на Играх 2024 года выступали в группе со сборными США, Сербии и Пуэрто-Рико. Африканская сборная одержала одну победу (в матче с пуэрториканцами), заняв третье место, но не смогла выйти в плей-офф.

Ранее Кириленко заявил, что РФБ пересмотрит организацию турнира «Кубок Дружбы».

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