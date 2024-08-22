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Главный тренер сборной России Лукич высказался о победе в матче с «Пармой»

Главный тренер сборной России Лукич высказался о победе в матче с «Пармой»
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Главный тренер сборной России Зоран Лукич прокомментировал победу в матче с «Пармой». Встреча состоялась в Перми в рамках международного турнира «Кубок Дружбы — 2024». Национальная команда победила со счётом 84:76 (17:29, 24:12, 23:20, 20:15).

Fonbet Кубок Дружбы . Групповой турнир
22 августа 2024, четверг. 17:00 МСК
Россия
Окончен
84 : 76
Парма
Пермь
Россия: Щербенев, Хоменко, Чадов, Темиров, Беленицкий, Герасимов, Лопатин, Платунов, Емченко, Фирсов, Огарков, Касаткин
Парма: Руженцев, Ильницкий, Хэмм, Халтурин, Морозов, Нэвелс, Тучков, Якушин, Шашков, Михеев, Егоров, Захаров

«Парма» также хотела выиграть, как и мы. Поэтому нам было нелегко адаптироваться, особенно к её специфической защите, которая продолжалась все 40 минут. Но, как я сказал ребятам в раздевалке, они могут быстро переключаться и находить решения в любых ситуациях — это было видно. В начале игры где-то наблюдался ступор и неправильные решения, но мы быстро нашли свой подход. Жалко, что сегодня я не смог дать шанс большим молодым игрокам Огаркову и Фирсову, однако стиль игры «Пармы» не позволяет играть таким высокорослым игрокам. Если вы видели, один из высоких игроков пермяков вышел на два-три минуты и всё. Надеемся, что завтра найдём моменты в игре, в которых дадим им возможность проявить себя», — приводит слова Лукича пресс-служба Российской федерации баскетбола.

Также участие в Кубке Дружбы — 2024 принимают сборные Венесуэлы и Колумбии. Ранее стало известно, что россияне не будет проводить встречу с колумбийцами, а вместо этого вновь сыграют с Венесуэлой.

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