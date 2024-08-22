Главный тренер сборной России Лукич высказался о победе в матче с «Пармой»

Главный тренер сборной России Зоран Лукич прокомментировал победу в матче с «Пармой». Встреча состоялась в Перми в рамках международного турнира «Кубок Дружбы — 2024». Национальная команда победила со счётом 84:76 (17:29, 24:12, 23:20, 20:15).

«Парма» также хотела выиграть, как и мы. Поэтому нам было нелегко адаптироваться, особенно к её специфической защите, которая продолжалась все 40 минут. Но, как я сказал ребятам в раздевалке, они могут быстро переключаться и находить решения в любых ситуациях — это было видно. В начале игры где-то наблюдался ступор и неправильные решения, но мы быстро нашли свой подход. Жалко, что сегодня я не смог дать шанс большим молодым игрокам Огаркову и Фирсову, однако стиль игры «Пармы» не позволяет играть таким высокорослым игрокам. Если вы видели, один из высоких игроков пермяков вышел на два-три минуты и всё. Надеемся, что завтра найдём моменты в игре, в которых дадим им возможность проявить себя», — приводит слова Лукича пресс-служба Российской федерации баскетбола.

Также участие в Кубке Дружбы — 2024 принимают сборные Венесуэлы и Колумбии. Ранее стало известно, что россияне не будет проводить встречу с колумбийцами, а вместо этого вновь сыграют с Венесуэлой.