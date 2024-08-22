Энтони раскритиковал и похвалил Баркли за потерю контракта на $ 100 млн

40-летний легендарный американский баскетболист, выбранный под третьим номером драфта 2003 года клубом «Денвер Наггетс», Кармело Энтони прокомментировал решение легендарного игрока и аналитика Чарльза Баркли остаться в эфире телеканала TNT из-за предложения в $ 100 млн, сочетая критику с восхищением.

«Разве Баркли не обругал Джейлена Брансона за то, что он отказался от больших денег, заключая новый контракт с «Никс»? «Эти парни не заслужили зарабатывать $ 100 млн на рекламе. Убирайтесь отсюда», — заявлял тогда Баркли. И сейчас он что делает?

Но меня, если честно, это устраивает. В случае с Баркли всё сводится к следующему: «Это мой дом, я не хочу его покидать. Мы уже это построили. Я построил всю свою жизнь на этом дерьме. Большие деньги заманчивы, потому что отказаться от них тяжело, и это справедливо: Чарльз заслуживает таких денег, которые ему предложили. Это я говорю из ситуации лояльности. Знаю, какие разговоры ведутся о Баркли в этом мире. Эти деньги Стивена Эй Смита являются официальными. Все эти цифры реальны… Это их лояльность телеканалу», — приводит слова Энтони издание Fadeaway World.