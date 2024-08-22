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Решивший стать главным тренером «Локомотива» Андрей Ведищев ответил скептикам

Решивший стать главным тренером «Локомотива» Андрей Ведищев ответил скептикам
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Президент «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев, ставший главным тренером команды, отреагировал на скепсис некоторых болельщиков, которые переживают, что тренер без опыта работы тренером едва ли сможет помочь команде.

«Подобные предположения я, конечно, читал. Отношусь к этому с пониманием. В баскетболе я не первый день, есть большой опыт, и я готов передать его игрокам. Скажу так: всё покажет игра, результаты и прогресс игроков на площадке. Мы понимаем, что делаем, и справимся с задачами. Сейчас важно донести до команды наши цели и сделать нашу игру зрелищной и результативной», — приводит слова Ведищева телеграм-канал «Перехват».

Напомним, в минувшем сезоне Единой лиги ВТБ железнодорожники пробились в 1/2 финала, где проиграли УНИКСу (3-4 в серии), а в матче за третье место уступили «Зениту» (1-3 в серии).

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