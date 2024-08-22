Экс-игрок НБА аргументировал, почему Майкл Джордан – величайший баскетболист в истории

Бывший игрок НБА, а ныне эксперт Тим Леглер ответил на вопрос фаната о баскетболисте, которого он считает величайшим в истории. По мнению Тима, им является шестикратный чемпион НБА Майкл Джордан.

«Для меня это Майкл Джордан. Сперва я хочу сказать, что играл в 90-х. Этот парень выиграл шесть титулов, играя в 90-х. Леброн Джеймс – другой, Карим Абдул-Джаббар – другой. Майкл демонстрировал высокий уровень конкурентоспособности и делал это каждый раз, когда играл. Я считаю, что эпоха имеет значение. Не может не впечатлять, что он мог делать в ту эпоху, учитывая уровень тогдашней защиты», — приводит слова Леглера пресс-служба Национальной баскетбольной ассоциации со ссылкой на Reddit.

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Как выглядит выставленный на продажу особняк Майкла Джордана: