Пашутин высказался о поражении «Пармы» в матче со сборной России после преимущества «+12»

Главный тренер «Пармы» Евгений Пашутин поделился мнением о матче со сборной России, который состоялся в рамках международного турнира «Кубок Дружбы — 2024». Победу со счётом 84:76 (17:29, 24:12, 23:20, 20:15) одержала национальная команда. Отметим, что после первой четверти преимущество пермяков доходило до «+12».

«Матч выдался очень контактный, как мы и ожидали. В сборной страны собраны все самые лучшие игроки, для нас это был очень хороший спарринг. Ещё раз хотим выразить благодарность организаторам за приглашение, потому что найти такого соперника в начале сезона, да ещё и дома, при своих зрителях и играть со сборной России — это большая честь, и нам такая проверка очень полезна.

Мы только собрались, тренируемся в обновлённом практически на 80 % составе и, естественно, формируем принципы защиты и нападения. Что-то получается, что-то – нет, но мы должны сымпровизировать и быть готовыми к началу сезона. Чтобы у нас как от зубов отскакивало всё — защитное взаимодействие, взаимопонимание, взаимовыручка, реакция на ситуацию, подбор, ну, и, конечно, нападение. Ребята подустали, сборная очень хорошо защищалась, физически жёстко, и мы не смогли реализовать свои моменты. Так что сборная победила заслуженно. «Парма» — сила! Сборная России — тоже сила!» — приводит слова Пашутина пресс-служба Российской федерации баскетбола.