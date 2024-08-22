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Пашутин высказался о поражении «Пармы» в матче со сборной России после преимущества «+12»

Пашутин высказался о поражении «Пармы» в матче со сборной России после преимущества «+12»
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Главный тренер «Пармы» Евгений Пашутин поделился мнением о матче со сборной России, который состоялся в рамках международного турнира «Кубок Дружбы — 2024». Победу со счётом 84:76 (17:29, 24:12, 23:20, 20:15) одержала национальная команда. Отметим, что после первой четверти преимущество пермяков доходило до «+12».

Fonbet Кубок Дружбы . Групповой турнир
22 августа 2024, четверг. 17:00 МСК
Россия
Окончен
84 : 76
Парма
Пермь
Россия: Щербенев, Хоменко, Чадов, Темиров, Беленицкий, Герасимов, Лопатин, Платунов, Емченко, Фирсов, Огарков, Касаткин
Парма: Руженцев, Ильницкий, Хэмм, Халтурин, Морозов, Нэвелс, Тучков, Якушин, Шашков, Михеев, Егоров, Захаров

«Матч выдался очень контактный, как мы и ожидали. В сборной страны собраны все самые лучшие игроки, для нас это был очень хороший спарринг. Ещё раз хотим выразить благодарность организаторам за приглашение, потому что найти такого соперника в начале сезона, да ещё и дома, при своих зрителях и играть со сборной России — это большая честь, и нам такая проверка очень полезна.

Мы только собрались, тренируемся в обновлённом практически на 80 % составе и, естественно, формируем принципы защиты и нападения. Что-то получается, что-то – нет, но мы должны сымпровизировать и быть готовыми к началу сезона. Чтобы у нас как от зубов отскакивало всё — защитное взаимодействие, взаимопонимание, взаимовыручка, реакция на ситуацию, подбор, ну, и, конечно, нападение. Ребята подустали, сборная очень хорошо защищалась, физически жёстко, и мы не смогли реализовать свои моменты. Так что сборная победила заслуженно. «Парма» — сила! Сборная России — тоже сила!» — приводит слова Пашутина пресс-служба Российской федерации баскетбола.

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