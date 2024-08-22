Тренер колумбийцев ответил, продолжит ли сборная выступление на Кубке Дружбы – 2024

Тренер сборной Колумбии Хорхе Васкес высказался о недопонимании, которое возникло между баскетбольными федерациями его страны и России. Кроме того, Васкес отметил, что национальная команда продолжит выступление на международном турнире «Кубок Дружбы — 2024». Соревнования проходят в Перми.

«Этот вопрос решался на уровне федераций, они заранее договаривались между собой, поэтому я не в праве дать иной ответ. Возникло недопонимание между федерациями, что не может нас не расстраивать. Но этот вопрос на уровне взаимодействия двух федераций решается. Мы планируем продолжать участие в турнире и будем продолжать работать. Для нас важно получать такой большой опыт в игре с сильными соперниками. Будем также работать над техникой и над бросками, которые не всегда получаются у команды. Наши главные цели сохраняются – работать и получать опыт», — приводит слова Васкеса «Матч ТВ».

Ранее сборная Колумбии крупно проиграла «Парме» (53:155). После этого Колумбийская федерация баскетбола заявила, что не отправляла команду на турнир в Россию.

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