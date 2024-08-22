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Томас критически отреагировал на похвальные слова Эдвардса о Джордане

Томас критически отреагировал на похвальные слова Эдвардса о Джордане
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63-летний член Зала славы баскетбола Айзея Томас критически отозвался о словах разыгрывающего «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардса о легендарном игроке Майкле Джордане. Эдвардс назвал Джордана единственным игроком, у которого было мастерство в свою эпоху.

«Пропаганда работает, поэтому будьте осторожны со своими убеждениями», — написал Томас в социальной сети Х (ранее Twitter).

Позже Эдвардс признался, что не смотрел игры прошлой эпохи и не может объективно судить о навыках игроков 90-х. Сам Энтони родился в 2001 году.

Томас и Bad Boys «Детройт Пистонс» были одной из сильных команд в истории НБА, их успех и два подряд чемпионства НБА находится между окончанием соперничества Showtime „Лейкерс» с «Бостон Селтикс» Бёрда и началом династии Майкла Джордана с “Чикаго Буллз».

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