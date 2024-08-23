Сергей Карасёв ответил на вопрос о возможном завершении карьеры в «Зените»

Капитан «Зенита» Сергей Карасёв ответил на вопрос, означает ли продление контракта с петербургской командой на три года то, что он намерен завершить карьеру в составе сине-бело-голубых.

«В Питере мне нравится всё. Во-первых, я сам коренной петербуржец, и болельщики меня любят. У очень хорошие отношения со всеми, с городом. Поэтому, как только предложили контракт, в принципе, я даже не думая поставил подпись.

Я не планирую в 33 года заканчивать карьеру (смеётся), хотелось бы подольше поиграть. Но я бы с удовольствием закончил карьеру в Питере, конечно, не после этих трёх лет, ещё позже, но это было бы идеально», — сказал Карасёв в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Зотееву.

Читайте интервью с капитаном «Зенита» Сергеем Карасёвым на «Чемпионате».