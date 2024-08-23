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Сергей Карасёв высказался о частых слухах об уходе Паскуаля из «Зенита»

Сергей Карасёв высказался о частых слухах об уходе Паскуаля из «Зенита»
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Капитан «Зенита» Сергей Карасёв ответил на вопрос, давят ли на команду частые новости о том, что главный тренер петербуржцев Хавьер Паскуаль может покинуть команду.

«Знаете, всегда вокруг много всяких слухов. Тут очень многое зависит от подачи. Если человек сфокусирован на работе, не даёт поводов, то и игроки спокойны. Это жизнь, всякое может произойти, люди приходят-уходят.

Хави после этих слухов не менялся, работал так же, как и всегда. На нас это не давило. Понятно, что Паскуаль — один из лучших тренеров в Европе», — сказал Карасёв в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Зотееву.

Новый сезон Единой лиги ВТБ стартует 21 сентября. В стартовом игровом дне «Зенит» на своём паркете примет МБА-МАИ.

Читайте интервью с капитаном «Зенита» Сергеем Карасёвым на «Чемпионате».
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