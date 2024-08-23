Сергей Карасёв оценил минувший сезон «Зенита» в Единой лиге

Капитан «Зенита» Сергей Карасёв высказался о прошлом сезоне петербургской команды. Сине-бело-голубые завоевали Суперкубок Единой лиги ВТБ, Кубок России, а также стали бронзовыми призёрами Единой лиги.

«Понятное дело, что все мы максималисты и хотелось выиграть чемпионат, но мне не за что кого-то винить. Мы взяли бронзу, это немаловажно не только для нас, но и для клуба. Была победа в Суперкубке Единой лиги, победа в Кубке России. Да, не выполнили план, который хотели, но я не могу сказать, что это был ужасный сезон.

Где-то не повезло, где-то не хватило удачи, где-то не хватило сил игрокам, но я бы всё равно этот сезон записал в актив. По крайней мере, у меня он получился одним из лучших», — сказал Карасёв в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Зотееву.

Читайте интервью с капитаном «Зенита» Сергеем Карасёвым на «Чемпионате».