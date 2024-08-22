Главный тренер сборной Венесуэлы высказался о победе над Колумбией в матче Кубка Дружбы

Главный тренер сборной Венесуэлы Альберто Гарсия прокомментировал победу, которую одержали его подопечные в матче с национальной командой Колумбии. Игра проходила в рамках международного турнира «Кубок Дружбы — 2024». Венесуэльцы победили со счётом 108:57 (27:21, 29:13, 33:8, 19:15).

«Для меня, как для тренера, самое важное — беспокоиться о своей команде. Результат каждый раз может быть непредсказуемым. Нельзя расслабляться ни в одном матче. Как тренер я нахожусь в поиске оптимальной игры, и эта встреча помогла моей команде развиваться дальше — чтобы показать лучший результат в следующих матчах», — приводит слова Гарсии пресс-служба Российской федерации баскетбола.

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