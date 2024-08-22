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Главный тренер сборной Венесуэлы высказался о победе над Колумбией в матче Кубка Дружбы

Главный тренер сборной Венесуэлы высказался о победе над Колумбией в матче Кубка Дружбы
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Главный тренер сборной Венесуэлы Альберто Гарсия прокомментировал победу, которую одержали его подопечные в матче с национальной командой Колумбии. Игра проходила в рамках международного турнира «Кубок Дружбы — 2024». Венесуэльцы победили со счётом 108:57 (27:21, 29:13, 33:8, 19:15).

Fonbet Кубок Дружбы . Групповой турнир
22 августа 2024, четверг. 14:00 МСК
Колумбия
Окончен
57 : 108
Венесуэла
Колумбия: Родригес - 15, Ривас - 12, Чала - 9, Васкес - 5, Борда - 4, Парра - 4, Бланко - 4, Лонга - 2, Эррера - 2, Москера, Ардила, Торрес
Венесуэла: Медина - 16, Марреро - 14, Арангурен - 14, Сентено - 12, Сульбаран - 12, Мачин - 12, Гомес - 11, Мата - 8, Сентено - 4, Гонсалес - 3, Лопес - 2, Кабрера

«Для меня, как для тренера, самое важное — беспокоиться о своей команде. Результат каждый раз может быть непредсказуемым. Нельзя расслабляться ни в одном матче. Как тренер я нахожусь в поиске оптимальной игры, и эта встреча помогла моей команде развиваться дальше — чтобы показать лучший результат в следующих матчах», — приводит слова Гарсии пресс-служба Российской федерации баскетбола.

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