Демаркус Казинс разочарован своим пребыванием в «Сакраменто Кингз»

34-летнеий американский профессиональный баскетболист, играющий на позиции центрового за клуб «Тайвань Бир Леопардс» из тайваньской лиги T1, Демаркус Казинс прокомментировал семилетнее пребывание в клубе НБА «Сакраменто Кингз».

«Это было тяжело и сбивало с толку. Я приехал из Кентукки, где тренер [Джон Калипари] относился к нам как к профессионалам. Помню, в мой сезон новичков это была простая задача, и я помню, как Циско [Франсиско Гарсия — игрок «Кингз» в то время] сказал что-то вроде: «Вы действительно были избалованы в Кентукки». И в голове я думал: «Чёрт возьми, может быть, так оно и было!»

Короче говоря, Гарсия в итоге был продан в «Рокетс», и я помню, когда он пришёл туда, он связался со мной и сказал: «Я помню, в тот день, когда я назвал тебя испорченным, мы были в дерьме, как команда». Я здесь не для того, чтобы ругать «Кингз» или что-то в этом роде. В спорте бывают годы взлетов и падений, просто так случилось, что я пришёл в тот момент, когда были годы упадка», — сказал Демаркус Казинс в эфире The Draymond Green Show.

Казинс был выбран на драфте НБА 2010 года под общим пятым номером клубом «Сакраменто Кингз». Олимпийский чемпион 2016 года и чемпион мира 2014 года в составе сборной США.