Владимир Гомельский предположил, какая роль будет у Алекса Аврамовича в ЦСКА

Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мнением о предстоящем выступлении сербского атакующего защитника Алексы Аврамовича в ЦСКА.

«Самый оптимальный вариант – наиграть две пары защитников: первая в составе Каспер Уэйр плюс Иван Ухов; вторая – Мело Тримбл плюс Алекса Аврамович. Играют сменами по семь-восемь минут. В составе есть ещё одна пара молодых защитников на случай травм», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

Напомним, Алекса перешёл в ЦСКА в конце июля. Игрок принимал участие в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже. Вместе со сборной Сербии новичок армейцев стал бронзовым призёром соревнований. В матче за третье место сербы победили национальную команду Германии.

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