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Губерниев – о скандале на Кубке Дружбы в России: нам такие сборные странные не нужны

Губерниев – о скандале на Кубке Дружбы в России: нам такие сборные странные не нужны
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Известный российский спортивный комментатор и ведущий Дмитрий Губерниев отреагировал на скандал с участием национальной команды Колумбии в турнире «Кубок Дружбы — 2024», который проходит в Перми.

Федерация баскетбола Колумбии заявила, что не отправляла команду на турнир в Россию. Однако позднее появился документ, из которого следовало, что колумбийская сторона была в курсе происходящего.

«О, Колумбия слукавила… Но нам такие сборные странные все равно не нужны», — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

21 августа, пермский клуб «Парма» одержал разгромную победу в матче с национальной командой Колумбии. Встреча проходила на арене «Молот» в рамках международного турнира «Кубок Дружбы — 2024». Российский клуб победил со счётом 155:53. Позже Матч сборной России с Колумбией на Кубке Дружбы — 2024 отменён.

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