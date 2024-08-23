Мэджик Джонсон назвал второго по величию игрока на позиции Майкла Джордана

Пятикратный чемпион НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Мэджик Джонсон выразил уверенность, что легендарного игрока Коби Брайанта можно назвать одним из величайших игроков всех времён.

«Так и есть. Коби и сегодня должен фигурировать в этих разговорах. Карим, Коби и все они носили пурпурно-золотые цвета. С точки зрения атаки Коби – второй среди лучших атакующих защитников и лёгких форвардов после Майкла Джордана. Если говорить о результативности, то никто не мог остановить Коби, как никто не мог остановить Майкла Джордана», — сказал Джонсон на канале NH ExperienceTV в YouTube.

Ранее трёхкратный участник Матча всех звёзд НБА Гилберт Аренас не включил Майкла Джордана в состав лучшей стартовой пятёрки игроков, выступавших с ОИ-92.

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