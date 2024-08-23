Брансон: у Коби Брайанта могла быть плохая игра, и всё равно его считали величайшим

Разыгрывающий «Нью-Йорк Никс» Джейлен Брансон поделился мнением об игре прославленного баскетболиста «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанта.

«У Коби могла быть плохая игра, и все всё равно считали, что он величайший. Он помог многим людям начать думать, что с правильным настроем можно добиться чего угодно», — сказал Брансон на видео на странице НБА в социальных сетях.

Коби Брайант являлся пятикратным чемпионом НБА и 18 раз принимал участие в Матче всех звёзд. Также Коби дважды становился олимпийским чемпионом в составе сборной США. В «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби выступал с 1996 по 2016 год.

Ранее Мэджик Джонсон назвал второго по величию игрока на позиции Майкла Джордана.

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