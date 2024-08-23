«Не Леброн». Шон Кемп назвал игрока, которого можно сравнить с Майклом Джорданом

Шестикратный участник Матча всех звёзд НБА Шон Кемп высказал мнение, что лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса не следует сравнивать с легендарным игроком НБА Майклом Джорданом.

«Я не думаю, что Леброн лучший. И я также не думаю, что Леброна Джеймса следует сравнивать с Майклом Джорданом. Леброна следует сравнивать с Мэджиком Джонсоном. Тот, кто начал все эти разговоры, поступил абсолютно неправильно. Леброн, чёрт возьми, не Майкл Джордан. Коби больше похож на Майкла Джордана. Они хотели сделать сюжет для новостей или что-то в этом роде. Я действительно не понимаю, как можно сравнивать этих двоих. Не думаю, что Леброн мог бы делать всё это раньше, когда мы играли», — сказал Кемп в эфире PAD Sports Center.

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