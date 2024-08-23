«Енисей» объявил о переходе американца Виктора Сандерса

29-летний американский атакующий защитник Виктор Сандерс стал игроком «Енисея». Об этом информирует пресс-служба красноярской команды.

Последние два сезона Сандерс выступал в клубе «Анвил». Средняя статистка игрока в 35 матчах чемпионата Польши составила 18,1 очка, 2,7 подбора, 4,7 передачи и 1,5 перехвата за 28,9 минуты на паркете. Новичок красноярцев был признан самым ценным игроком регулярного чемпионата польской лиги минувшего сезона.

«В ситуации, в которую мы попали, нужно было быстро реагировать. Сандерс – это лучший вариант для нас. Мы уже рассматривали его кандидатуру в это межсезонье, поэтому обрадовались, когда узнали, что он ещё свободный. Он был лидером своей команды в прошлом сезоне и удостоен MVP регулярного чемпионата. Я ожидаю, что он сможет проявить свои лучшие качества в «Енисее» и поможет команде», — сказал главный тренер «Енисея» Йовица Арсич.

В прошлом сезоне Единой лиги ВТБ «Енисей» дошёл до четвертьфинала, где в трёх матчах уступил будущему победителю турнира – московскому ЦСКА.

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