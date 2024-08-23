«Лишь он». Гомельский — о том, кто мог справиться с Арвидасом Сабонисом в трёхсекундной

Популярный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос по поводу выступления прославленного советского и литовского баскетболиста Арвидаса Сабониса. У Гомельского поинтересовались, мог бы Сабонис выступать дольше, если бы он лучше следил за физической формой.

«Сабонис доиграл до 40 лет. Травма сказывалась, но вес помогал устойчивости. Сабониса вытолкать из трёхсекундной зоны мог только Шак», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

Сабонис начинал профессиональную карьеру в «Жальгирисе». Также выступал за испанские команды «Вальядолид», «Реал» и клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Портленд Трэйл Блэйзерс».

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