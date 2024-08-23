Стефен Карри обозначил позицию перед выборами президента США

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри поддержал кандидата на пост президента США от Демократической партии Камалу Харрис.

«Как дела, ребята? Я знаю, вам всем известно, что я играю за «Голден Стэйт Уорриорз», но, чёрт возьми, для меня было большой честью представлять сборную США на Олимпийских играх и завоевать золото. Это единство на паркете и за его пределами напомнило нам о том, что вместе мы можем добиться всего.

Вот почему я верю, что Камала Харрис как президент сможет вернуть это единство и будет продолжать двигать нашу страну вперёд. Речь идёт о сохранении надежды и веры в нашу страну.

В прошлом году я вместе с командой посещал Камалу в Белом доме. Я знал тогда и знаю сейчас, что Овальный кабинет ей очень подходит.

Поэтому, как сказала Мишель Обама, сделайте что-нибудь! Идите голосовать. Будьте активны. Давайте выступим в ноябре, как никогда раньше. Для меня большая честь поддержать Камалу, давайте все вместе внесём свой вклад», — сказал Карри на видео, которое было показано на съезде Демократической партии США.

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