Хаслем — о переходе сына Леброна в «Лейкерс»: я не против, ведь белые так часто делают

Трёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Майами Хит» (2006, 2012, 2013) Юдонис Хаслем поделился мнением о выборе на драфте НБА 2024 года клубом «Лос-Анджелес Лейкерс» сына лёгкого форварда этой команды Леброна Джеймса Бронни.

«Я не против того, что сделал Леброн Джеймс, потому что, будучи чернокожим, я частенько наблюдал за тем, как это делают представители других национальностей.

Наблюдаю за белыми людьми, за людьми разных национальностей и вижу, как они устраивают на работу племянника своего лучшего друга, у которого ни черта нет никаких знаний. Так что у меня нет проблем с тем, что Брон взял туда сына. Теперь всё зависит от Бронни», — сказал Хаслем в The Pat Bev Podcast.

Бронни Джеймс в двусторонке во время межсезонья НБА: