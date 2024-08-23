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Хаслем — о переходе сына Леброна в «Лейкерс»: я не против, ведь белые так часто делают

Хаслем — о переходе сына Леброна в «Лейкерс»: я не против, ведь белые так часто делают
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Трёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Майами Хит» (2006, 2012, 2013) Юдонис Хаслем поделился мнением о выборе на драфте НБА 2024 года клубом «Лос-Анджелес Лейкерс» сына лёгкого форварда этой команды Леброна Джеймса Бронни.

«Я не против того, что сделал Леброн Джеймс, потому что, будучи чернокожим, я частенько наблюдал за тем, как это делают представители других национальностей.

Наблюдаю за белыми людьми, за людьми разных национальностей и вижу, как они устраивают на работу племянника своего лучшего друга, у которого ни черта нет никаких знаний. Так что у меня нет проблем с тем, что Брон взял туда сына. Теперь всё зависит от Бронни», — сказал Хаслем в The Pat Bev Podcast.

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