Айзея Томас назвал человека, без которого «Чикаго» не выиграл бы ни титула. Это не Джордан

Член Зала славы баскетбола Айзея Томас выделил бывшего генерального менеджера «Чикаго Буллз» Джерри Краузе как движущую силу успеха команды в 90-е годы.
«Это смелое заявление, но «Чикаго Буллз» никогда не выиграл бы чемпионат без Джерри Краузе. Да будет это известно», — написал Томас на своей странице в социальных сетях.
Краузе работал в «Чикаго» во времена золотой эры команды. Специалист пришёл в клуб в 1985 году и сумел построить коллектив, который впоследствии завоевал шесть чемпионских титулов (1991-1993, 1996-1998). За свою работу Джерри удостаивался награды «генерального менеджера года». В 2003 году он ушёл со своего поста.
Ранее Шон Кемп назвал игрока, которого можно сравнить с легендой «Буллз» Майклом Джорданом.
Как выглядит выставленный на продажу особняк Майкла Джордана: