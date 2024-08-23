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Руженцев получил травму в матче «Пармы» и сборной России, игроку предстоит операция

Руженцев получил травму в матче «Пармы» и сборной России, игроку предстоит операция
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Лёгкий форвард «Пармы» Самсон Руженцев получил травму во время матча со сборной России. Встреча проходила вчера, 22 августа, в рамках турнира «Кубок Дружбы — 2024». Игрок получил повреждение во второй четверти.

Как информирует пресс-служба «Пармы», у Самсона диагностирован перелом одной из костей стопы, ему предстоит оперативное лечение. Сообщается, что ранний реабилитационный курс Руженцев будет проходить в Москве при содействии медицинского штаба ЦСКА. Сроки его возвращения на паркет пока не называются и будут корректироваться по результатам промежуточных обследований.

Отметим, что сегодня, 23 августа, сборная России сыграет с национальной командой Венесуэлы.

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