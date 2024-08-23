Джейлен Брансон назвал способ, с помощью которого постарался бы сдержать Коби Брайанта

Разыгрывающий «Нью-Йорк Никс» Джейлен Брансон ответил на вопрос о способе, с помощью которого он постарался бы остановить прославленного игрока «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанта.

«Лично я бы взял тайм-аут и сказал тренеру поставить против него кого-нибудь другого. Я хорошо знаю свои возможности», — сказал Брансон на видео на странице НБА в социальных сетях.

Брайант всю карьеру (1996—2016) выступал за «Лос-Анджелес». Вместе с «озёрниками» он пять раз становился чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации. 18 раз Коби принимал участие в Матче всех звёзд. Кроме того, Брайант дважды становился олимпийским чемпионом в составе сборной США. Легендарный игрок погиб 26 января 2020 года в результате крушения вертолёта Sikorsky S-76B недалеко от Лос-Анджелеса. Сегодня, 23 августа, ему могло бы исполниться 46 лет.

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