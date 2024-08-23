Молодёжка «Пармы» разгромила сборную Колумбии в матче Кубка Дружбы — 2024

Молодёжный состав «Пармы» победил национальную команду Колумбии в матче международного турнира «Кубок Дружбы — 2024». Встреча проходила на арене «Молот» в Перми. Российский клуб победил со счётом 99:63 (28:20, 23:14, 29:11, 19:18).

Самыми результативными в составе «Пармы» были Иван Миронов и Михаил Гуляев, на счету которых по 19 очков. В составе национальной команды Колумбии лучшую результативность показал Ривас Контрерас Карлос Херман, в активе которого 17 очков. Также у него шесть подборов и одна результативная передача.

Напомним, участие в турнире также принимают сборные России и Венесуэлы. Ранее «Парма» и сборная Колумбии уже встречались друг с другом в рамках соревнований. В первой игре победу добыли также игроки пермского клуба – 155:53 (41:2, 40:22, 34:13, 40:16).