Джоэл Эмбиид — о фанатах сборной Франции: они меня ненавидят

В Сети появилось видео, на котором атакующий защитник сборной США Девин Букер после победы на Олимпиаде 2024 года в Париже спрашивает у центрового Джоэла Эмбиида, почему французские фанаты освистывают его.

«Потому что они меня ненавидят. Я не знаю», — говорит на видео Эмбиид.

Напомним, у Джоэла есть как гражданство Франции, так и США. Перед Олимпийскими играми в Париже игрок принял решение представлять американскую сборную. США в итоге стали чемпионами Игр 2024 года, в финале обыграв французов со счётом 98:87. Карри стал самым результативным игроком американской сборной, набрав 24 очка, сделав один подбор и отдав пять результативных передач. Французские болельщики освистывали Эмбиида на протяжении всего турнира.

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