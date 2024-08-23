Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Словно пришёл из борьбы сумо». Евгений Гомельский — о колумбийском баскетболисте

«Словно пришёл из борьбы сумо». Евгений Гомельский — о колумбийском баскетболисте
Аудио-версия:
Комментарии

Легендарный советский и российский тренер, член Зала славы ФИБА Евгений Гомельский высказался об уровне игроков сборной Колумбии на Кубке Дружбы — 2024.

«Прилетели издалека и, видимо, по дороге растеряли форму. И, конечно, тяжело такой команде играть три матча подряд.

В матче с молодёжкой «Пармы» было видно, что уровень команд разный. У колумбийцев, которые приехали, уровень низкий. Один раскидался вначале, но потом устал. Некоторые совсем не в форме, а один словно пришёл из борьбы сумо», — приводит слова Гомельского ТАСС.

Сегодня, 23 августа, молодёжный состав «Пармы» победил национальную команду Колумбии в матче международного турнира «Кубок Дружбы — 2024» со счётом 99:63.

Fonbet Кубок Дружбы . Групповой турнир
23 августа 2024, пятница. 14:00 МСК
Парма
Пермь
Окончен
99 : 63
Колумбия

В первой игре турнира основной состав пермского клуба разгромил колумбийцев со счётом 155:53.

Материалы по теме
Когда баскетбол превращается в цирк. Оказывается, команда Колумбии — вовсе не национальная
OMG
Когда баскетбол превращается в цирк. Оказывается, команда Колумбии — вовсе не национальная
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android