«Словно пришёл из борьбы сумо». Евгений Гомельский — о колумбийском баскетболисте

Легендарный советский и российский тренер, член Зала славы ФИБА Евгений Гомельский высказался об уровне игроков сборной Колумбии на Кубке Дружбы — 2024.

«Прилетели издалека и, видимо, по дороге растеряли форму. И, конечно, тяжело такой команде играть три матча подряд.

В матче с молодёжкой «Пармы» было видно, что уровень команд разный. У колумбийцев, которые приехали, уровень низкий. Один раскидался вначале, но потом устал. Некоторые совсем не в форме, а один словно пришёл из борьбы сумо», — приводит слова Гомельского ТАСС.

Сегодня, 23 августа, молодёжный состав «Пармы» победил национальную команду Колумбии в матче международного турнира «Кубок Дружбы — 2024» со счётом 99:63.

В первой игре турнира основной состав пермского клуба разгромил колумбийцев со счётом 155:53.