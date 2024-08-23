Тренер «Пармы-м» Катаев: была возможность набрать 100 очков

Главный тренер молодёжной команды «Парма-м» Антон Катаев прокомментировал итоги матча с, как заявляется организаторами турнира «Кубок Дружбы — 2024», национальной командой Колумбии. Сегодня, 23 августа, молодёжный состав «Пармы» победил национальную команду Колумбии в матче международного турнира «Кубок Дружбы — 2024» со счётом 99:63.

«У нас была возможность реализовать мечту болельщиков — набрать 100 очков. Но случилось так, как случилось. В эти дни парни находятся под серьёзной и достаточно плотной нагрузкой, и игра для них стала неожиданным вызовом. Для большинства из них это вообще был первый матч на международном уровне, с командой с другого континента, и у многих был мандраж. Но мы справились, и это самое главное!

За первую четверть нам удалось достаточно неплохо реализовать задумки, которые у нас были. Сегодня мы смогли потренироваться всего один час утра, потому что вчера совсем не готовились. Но для меня лично самое главное, что парни в этом году подобрались такие, которые могут выполнять установки с листа, и это очень важно. Я надеюсь, что когда мы будем долго отрабатывать что-то ещё, то и результат, соответственно, будет намного лучше», — приводит слова Катаева Российская федерация баскетбола.