«Не уверен, что он хороший тренер». Дирк Новицки — об Алексе Мумбру

46-летний немецкий бывший баскетболист, ставший чемпионом НБА в сезоне-2010/2011, Дирк Новицки прокомментировал назначение Алекса Мумбру главным тренером сборной Германии.

«У нас уже были иностранные тренеры. Например, в 1993 году, когда мы выиграли чемпионат Европы с [Светиславом] Пешичем. Горди Херберт — канадец, и мы выиграли с ним чемпионат мира. У нас есть опыт работы с иностранными тренерами.

Я не особо знаю Алекса [Мумбру]. Играл против него пару раз в сборной. Не уверен, насколько он хорош как тренер. Никогда не видел, как он руководит игрой. Уверен, я лучше узнаю его в ближайшие годы. Но я слышал, что он молод, энергичен и имеет хорошие отношения с игроками.

Надеюсь, он сможет развить то, что создавал для нас последние пару лет Горди Херберт. Я желаю ему только удачи», — приводит слова Новицки Basketnews.