Стив Нэш: не чувствую, что тренерская деятельность будет в моём будущем

Известный в прошлом баскетболист Стив Нэш не видит себя в будущем тренером профессиональной команды, хотя ещё недавно был главным тренером команды НБА «Бруклин Нетс».

«Я думал об этом. Тренерство было прекрасным опытом для меня и моей семьи. Изначально я не планировал себе карьеру тренера. Я просто хотел помочь этому проекту.

Сейчас я не чувствую, что тренерская деятельность обязательно будет в моём будущем. Сейчас я сосредоточен на воспитании своих детей.

Некоторые называют это отцовством, некоторые — вождением такси. Но, по сути, я просто бужу детей по утрам, отвожу их в школу, забираю их, отвожу на тренировки, пытаюсь работать над их академическими, спортивными, коммуникативными навыками и всем таким. Думаю, я могу сказать, что заслужил возможность выбирать, уделять ли им как можно больше внимания или заниматься чем-то другим. Это то, на чём я действительно сосредоточен, но всегда есть интересные проекты и связи, так что у меня всегда что-то происходит», — приводит слова Нэша Basketnews.

Отметим, что у Стива Нэша пятеро детей.

Нэш был назначен главным тренером «Бруклин Нетс» в 2020 году. Два года спустя он покинул клуб и с тех пор не тренировал какую-либо команду.