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Россия в упорной борьбе победила Венесуэлу в матче Кубка Дружбы — 2024

Россия в упорной борьбе победила Венесуэлу в матче Кубка Дружбы — 2024
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Сборная России одержала уверенную победу в матче с национальной командой Венесуэлы. Встреча проходила на арене «Молот» в рамках международного турнира «Кубок Дружбы — 2024». Российская национальная команда победила со счётом 68:63 (21:12, 20:17, 14:18, 14:15).

Турнир имени Николая Пучкова . Турнир имени Пучкова
22 августа 2024, четверг. 15:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
1 : 0
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 Терехов (Журавлёв, Марченко) – 42:37 (5x5)    

Самым результативным в составе сборной России стал разыгрывающий Тимофей Герасимов, на счету которого 13 очков. Кроме того, в его активе шесть подборов и четыре результативные передачи. В составе сборной Венесуэлы лучшую результативность продемонстрировал Марреро Корво Андреас Игнасио, на счету которого 24 очка, четыре подбора и две передачи.

Напомним, участие в турнире также принимают основной и молодёжный составы «Пармы», а также, как заявляется организаторами турнира, национальная команда Колумбии.

Сборная России изначально должна была сыграть сегодня, 23 августа, на Кубке Дружбы — 2024 с Колумбией, но матч был отменён с целью поддержания спортивного уровня соревнований и обеспечения равных условий для всех участников турнира. Кубок Дружбы — 2024 проходит с 21 по 25 августа.

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