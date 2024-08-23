Россия в упорной борьбе победила Венесуэлу в матче Кубка Дружбы — 2024

Сборная России одержала уверенную победу в матче с национальной командой Венесуэлы. Встреча проходила на арене «Молот» в рамках международного турнира «Кубок Дружбы — 2024». Российская национальная команда победила со счётом 68:63 (21:12, 20:17, 14:18, 14:15).

Самым результативным в составе сборной России стал разыгрывающий Тимофей Герасимов, на счету которого 13 очков. Кроме того, в его активе шесть подборов и четыре результативные передачи. В составе сборной Венесуэлы лучшую результативность продемонстрировал Марреро Корво Андреас Игнасио, на счету которого 24 очка, четыре подбора и две передачи.

Напомним, участие в турнире также принимают основной и молодёжный составы «Пармы», а также, как заявляется организаторами турнира, национальная команда Колумбии.

Сборная России изначально должна была сыграть сегодня, 23 августа, на Кубке Дружбы — 2024 с Колумбией, но матч был отменён с целью поддержания спортивного уровня соревнований и обеспечения равных условий для всех участников турнира. Кубок Дружбы — 2024 проходит с 21 по 25 августа.