«Он играет, словно 35-летний». Дирк Новицки — о Луке Дончиче

46-летний немецкий бывший баскетболист, ставший чемпионом НБА в сезоне-2010/2011, Дирк Новицки высказался об уровне игры разыгрывающего «Даллас Маверикс» Луки Дончича.

«Я играл с ним один год — мой последний год был его первым в НБА. Думаю, мы все тогда не осознавали, насколько он хорош.

Он был MVP Евролиги, как бы там ни было, но это ничего не значит, когда вы приходите в НБА. На тренировках сразу было видно, как он видит игру, как он её читает. Его передачи, его результативность были просто нереальными. Мне было приятно играть с ним, может быть, немного помогать ему, когда у него возникали какие-то вопросы.

Честно говоря, если посмотреть на него, он играет как 35-летний. Он очень умён, чертовски умён, у него потрясающий баскетбольный интеллект. То, что он видит на площадке, я никогда не видел, так что я не мог сказать ему: «Пасуй туда», он лучше меня знает», — приводит слова Новицки Basket News.