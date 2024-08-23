Кириленко: история со сборной Колумбии — это прокол

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко прокомментировал скандал с приглашением на Кубок Дружбы — 2024 сборной Колумбии.

«За последние 40 часов мы получили столько внимания к баскетболу… За последние 10 лет моей работы в федерации мы построили столько спортивных объектов, было столько социальных историй, ни один проект не вызывал столько внимания к баскетболу.

Я понимаю, для всех это разочарование, для нас это огромное расстройство, то, что команда не смогла соответствовать уровню турнира. Мы уж точно не хотели кого-то надуть и привезти команду которую мы обыграем на 100 очков. Естественно, после первой игры этой команды стало понятно, что она не соответствует уровню турнира.

Чтобы не обижать гостей из Колумбии, мы сделали всё возможное, чтобы… Спасибо «Парме» за то, что предоставили молодёжную команду, они сыграли спарринг-матч с колумбийской командой. Несомненно, это форс-мажор, прокол. В будущем мы будем обращать внимание на вещи, о которых раньше никто и подумать не мог», — передаёт слова Кириленко корреспондент «Чемпионата» Александр Зотеев.