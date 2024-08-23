Беленицкий: лидером себя не ощущаю. Моя результативность — это работа всей команды

Лёгкий форвард казанского УНИКСа и сборной России Михаил Беленицкий прокомментировал итоги матча с национальной командой Венесуэлы на турнире «Кубок Дружбы — 2024».

«Матч получился очень интересным, не менее интересным, чем стартовая игра была. Видно, что соперники изменили игру, сделали выводы, у них прошла какая-то акклиматизация.

Сегодня получилась очень интересная игра, потому что они начали забивать, у нас какие-то элементы из-за усталости получались похуже, и оттого такой счёт на табло. Но мы сделали всё хорошо в концовке и удержали преимущество.

Не думаю, что была недооценка соперника. Для нас все игры одинаковые, думаю, все ребята, особенно молодые, пытались максимально проявить себя.

Если честно, лидером себя не ощущаю. Моя результативность — это работа всей команды. Все играют, стараются. Просто у кого-то получилось, у кого-то — нет. Завтра кто-то другой забьёт», — передаёт слова Беленицкого корреспондент «Чемпионата» Александр Зотеев.

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