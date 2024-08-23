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Зоран Лукич оценил выступление сборной России в матче с Венесуэлой

Зоран Лукич оценил выступление сборной России в матче с Венесуэлой
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Главный тренер сборной России по баскетболу Зоран Лукич прокомментировал итоги встречи с национальной командой Венесуэлы в рамках турнира «Кубок Дружбы — 2024». Сегодня, 23 августа, в Перми сборная России одержала победу со счётом 68:63.

«Надо быть объективными. Во второй половине матча у нас закончилось топливо. Я ожидал помощи от каких-то игроков запаса, но в остальном всё нормально.

Вы видели, я в концовке матча даже не брал тайм-ауты, договорился с тренерским составом, чтобы посмотреть, как игроки сами справляются под таким давлением, как выйдут из этой ситуации. Вышли отлично.

Три дня подряд играем. Нам сейчас очень нужен отдых», — передаёт слова Лукича корреспондент «Чемпионата» Александр Зотеев.

Fonbet Кубок Дружбы . Групповой турнир
23 августа 2024, пятница. 17:00 МСК
Венесуэла
Окончен
63 : 68
Россия
Венесуэла: Марреро - 24, Медина - 8, Гонсалес - 8, Сентено - 7, Арангурен - 6, Лопес - 5, Сульбаран - 3, Гомес - 2, Сентено, Мачин, Кабрера, Мата
Россия: Герасимов - 13, Беленицкий - 12, Емченко - 11, Лопатин - 7, Чадов - 6, Касаткин - 6, Тихоненко - 5, Дулкай - 5, Свинин - 3, Ермаков, Адайкин, Фирсов
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