Зоран Лукич оценил выступление сборной России в матче с Венесуэлой

Главный тренер сборной России по баскетболу Зоран Лукич прокомментировал итоги встречи с национальной командой Венесуэлы в рамках турнира «Кубок Дружбы — 2024». Сегодня, 23 августа, в Перми сборная России одержала победу со счётом 68:63.

«Надо быть объективными. Во второй половине матча у нас закончилось топливо. Я ожидал помощи от каких-то игроков запаса, но в остальном всё нормально.

Вы видели, я в концовке матча даже не брал тайм-ауты, договорился с тренерским составом, чтобы посмотреть, как игроки сами справляются под таким давлением, как выйдут из этой ситуации. Вышли отлично.

Три дня подряд играем. Нам сейчас очень нужен отдых», — передаёт слова Лукича корреспондент «Чемпионата» Александр Зотеев.