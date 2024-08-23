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Главный тренер сборной Венесуэлы: Россия играет по-европейски

Главный тренер сборной Венесуэлы: Россия играет по-европейски
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Главный тренер сборной Венесуэлы по баскетболу Альберто Гарсия высказался об итогах встречи с национальной командой России в рамках турнира «Кубок Дружбы — 2024». Сегодня, 23 августа, в Перми сборная России одержала победу со счётом 68:63.

Fonbet Кубок Дружбы . Групповой турнир
23 августа 2024, пятница. 17:00 МСК
Венесуэла
Окончен
63 : 68
Россия
Венесуэла: Марреро - 24, Медина - 8, Гонсалес - 8, Сентено - 7, Арангурен - 6, Лопес - 5, Сульбаран - 3, Гомес - 2, Сентено, Мачин, Кабрера, Мата
Россия: Герасимов - 13, Беленицкий - 12, Емченко - 11, Лопатин - 7, Чадов - 6, Касаткин - 6, Тихоненко - 5, Дулкай - 5, Свинин - 3, Ермаков, Адайкин, Фирсов

«Хотелось бы сказать, что играть с такой командой это большой опыт. Во время игры мы могли продемонстрировать, то на что способны, а также посмотреть на игру соперника – как он атакует, как защищается, и сделать выводы.

Сборная России играет по-европейски, это очень заметно в защите. В этой игре нам удалось реализовать некоторые моменты, но не всё получилось. Не хватило опыта игры в таких матчах, и сказался некоторый стресс игроков. Такие матчи существуют чтобы набираться опыта и надеюсь, он пойдёт нам на пользу», — сказал Гарсия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

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