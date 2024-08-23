Netflix выпустит документальный сериал о баскетбольном турнире Олимпиады-2024

Американский стриминговый сервис фильмов и сериалов Netflix выпустит документальный сериал, посвящённый мужскому баскетбольному турниру Олимпийских игр 2024 года.

«Оживите путешествие, которое привело к олимпийской славе. Выход на Netflix в 2025 году», — говорится в сообщении Netflix на странице компании в социальной сети X (ранее Twitter).

Сериал подробно расскажет о пути команд от квалификации до олимпийского пьедестала. Болельщики смогут подробно ознакомиться с историей 12 национальных команд, участвовавших в отборочных соревнованиях в Лилле, и восьми, боровшихся за медали в Париже.

Проект был утверждён Netflix в прошлую пятницу, он является результатом сотрудничества между Международным олимпийским комитетом (МОК) и Netflix, которое обеспечило беспрецедентный доступ съёмочных групп к тренировкам и быту команд на протяжении всего процесса квалификации и основного турнира в Париже.

Сериал будет состоять из шести эпизодов.