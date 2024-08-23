Аренас назвал игроков, которые превосходят Стефена Карри в качестве скорера

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и трёхкратный участник Матча всех звёзд лиги Гилберт Аренас назвал игроков, которые превосходят разыгрывающего «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри в качестве скорера.

Речь идёт о 27-летнем атакующем защитнике «Финикс Санз» Девине Букере и 25-летнем разыгрывающем «Атланты Хоукс» Трее Янге.

«С учётом того, как он [Карри] ведёт игру, ваш мозг не воспринимает его как прирождённого скорера.

Трей Янг и Девин Букер любят атаковать соперника один на один, забивать разными способами, в то время как Карри больше полагается на свою невероятную функциональную форму и движение без мяча», — сказал Аренас в своём подкасте Gil’s Arena.

Ранее сообщалось, что Стефен Карри убрал упоминание своего клуба «Голден Стэйт Уорриорз» с описания своей страницы в социальных сетях. Тот факт, что он играет в составе «Голден Стэйт», Карри заменил на то, что теперь является олимпийским чемпионом.