Новицки указал команду, в которой хотел бы видеть Луку Дончича и Николу Йокича

46-летний немецкий бывший баскетболист, ставший чемпионом НБА в сезоне-2010/2011 в составе «Даллас Маверикс», Дирк Новицки назвал команду, в которой хотел бы видеть вместе разыгрывающего «Далласа» Луку Дончича и центрового «Денвер Наггетс» Николу Йокича.

«Надеюсь, это будет в «Далласе». Не уверен, что это когда-то произойдёт, но определённо, это два лучших игрока в мире.

У них прекрасные отношения, они уважают и искренне любят друг друга. Они проводят время вместе. И конечно, мы хотим, чтобы Лука как можно дольше оставался в «Далласе». Надеюсь, он останется там до конца карьеры, но мне нравится игра Йокича, его страсть, а его уровень мастерства невероятен. Они оба потрясающие игроки», — приводит слова Новицки Hoopswire.