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Горан Драгич рассказал забавную историю о Стиве Нэше и Амаре Стадемайре

Горан Драгич рассказал забавную историю о Стиве Нэше и Амаре Стадемайре
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Завершивший карьеру словенский разыгрывающий Горан Драгич рассказал забавную историю о Стиве Нэше и Амаре Стадемайре, когда они все вместе играли в 2008 году за «Финикс Санз».

Во время одной из тренировок Драгич увидел, как Стив Нэш, на тот момент двукратный MVP НБА, вселял уверенность в товарищей по команде после раннего вылета в плей-офф в предыдущем сезоне.

«Я до сих пор помню это, как будто это было вчера. Он играл в пик-н-ролл и отдал пас с отскоком Амаре Стадемайру. Это был идеальный пас. Амаре потерял мяч, он не поймал его.

Стив такой: «Эй, это был плохой пас, моя вина, моя вина». Мы с Леандро Барбозой посмотрели друг на друга и сказали: «Это был идеальный пас!»

Теперь я понимаю — он хотел, чтобы его товарищ по команде чувствовал себя комфортно, чтобы у него не было неуверенности, и это было одним из лучших качеств Стива», — приводит слова Драгича Basketnews.

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