Игрок «Реала» Джанан Муса рассказал о возможности своего возвращения в НБА

25-летний защитник мадридского «Реала» Джанан Муса высказался о перспективах его дальнейшей карьеры, в том числе о возможности возвращения в НБА.

«Переговоры о новом контракте [с «Реалом»] ведутся, но это не значит, что у меня есть другие планы. Конечно, есть возможность вернуться в США, но я не хочу сейчас об этом говорить.

Я очень счастлив в Мадриде, и надеюсь, при хорошем предложении смогу остаться здесь на долгие годы.

Уход Руди Фернандеса и Серхио Родригеса? Думаю, на меня и так оказывается достаточно давления, но я приложу все усилия, потому что ушли очень важные игроки», — приводит слова Мусы издание Klix.

Джанан Муса провёл два сезона в составе «Бруклин Нетс» — 2018/2019 и 2019/2020. После этого боснийский игрок вернулся в Европу и отыграл по одному сезону в турецком «Анадолу Эфес» и испанском «Бреогане». Оттуда Муса перешел в «Реал», в составе которого стал двукратным чемпионом Евролиги.