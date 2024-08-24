Blic: Никола Йокич купил часы «Ролекс» всем игрокам сборной Сербии

Лидер «Денвер Наггетс» и сборной Сербии по баскетболу Никола Йокич купил часы «Ролекс» всем игрокам национальной команды, завоевавшей на Олимпийских играх 2024 года в Париже бронзовые медали. Об этом сообщает сербское издание Blic.

Модель часов «Ролекс», которую Йокич выбрал в подарок для своих товарищей по команде, стоит $ 32 500, так что в общей сложности звезда НБА потратил $ 375 500 на 11 часов.

Напомним, Сербия завоевала бронзовую медаль на Олимпиаде-2024, обыграв в матче баскетбольного турнира за третье место Германию со счётом 93:83. Перед этим сербы уступили в полуфинале сборной США со счётом 91:95.

Никола Йокич в среднем набирал на Олимпиаде 18,8 очка, 10,7 подбора и 8,7 передачи за матч.