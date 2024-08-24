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Кириленко оценил будущее молодых игроков, которые могут стать основой сборной России

Кириленко оценил будущее молодых игроков, которые могут стать основой сборной России
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Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко поделился своим мнением о молодом поколении в национальной сборной России, которую тренирует сербский специалист Зоран Лукич. Кроме того, Кириленко обозначил цели турнира «Кубок Дружбы — 2024», который сейчас проходит в Перми.

«В нашей пирамиде есть молодые игроки 17-18 лет, которые через пять-шесть лет могут стать основой команды. Нам нужно давать им опыт игры с другими континентами. Главная цель турнира — найти команды, которые будут подходить по уровню. Для нынешних баскетболистов очень важно собираться вместе, особенно для молодых игроков.

Здесь нет ветеранов, занимающих ключевые позиции. Например, в «Парме» есть четыре человека — Ильницкий, Шашков, Руженцев и Якушин — которые потенциально могли бы быть в этой сборной. Они уже имеют игровое время и роли в своих командах, поэтому нет смысла их выдёргивать. В нашей команде ветеранами стали Щербенёв, Лопатин и Беленицкий, которым от 22 до 25 лет. Наша задача — уделять внимание молодым игрокам, которых мы ещё не видели.

Им нужно дать попробовать себя в национальной команде и проникнуться её атмосферой. Главная цель турнира — дать возможность ближайшему резерву национальной команды получить международный опыт», — сказал Кириленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

Читайте интервью с президентом РФБ Андреем Кириленко на «Чемпионате».
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