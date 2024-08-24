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«Многие распустили свои составы». Кириленко рассказал, как советы МОК влияют на федерации

«Многие распустили свои составы». Кириленко рассказал, как советы МОК влияют на федерации
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Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко высказался о том, как Международный олимпийский комитет (МОК) влияет на работу различных баскетбольных федераций. Он также отметил, что некоторые клубы могут превосходить по уровню определённые национальные команды.

«Самая главная сложность в том, что сейчас есть рекомендации Международного олимпийского комитета для национальных федераций. Это сильно ограничивает пул тех, кто готов приехать и у кого есть возможности. Многие команды после Олимпиады распустили свои составы.

Мы идём по остаточному принципу. Нам важно собрать команду и попробовать максимально приблизить её уровень к международному. Это не всегда получается в нынешнем формате. Например, в случае с Венесуэлой это удалось: они правильно поняли запрос на ближний резерв под национальной командой.

Видно, что там играют перспективные ребята. Есть парень 218 см, который может стать проспектом в НБА. В этом плане наша работа сейчас похожа на хождение по минному полю: ищем возможности найти необходимую конкуренцию в нынешних условиях.

Многие федерации даже не пытаются: «Ой, да не будем даже пробовать, нас закрыли». Мы приняли решение пробовать и пытаться находить варианты, как это было с Ираном или Венесуэлой и Колумбией. Да, список сжатый. Мы также открыты к играм с клубными командами.

Я не вижу ничего зазорного в этом: клубные команды собирают игроков со всего мира и могут быть лучше некоторых сборных. Главное — дать нашему подрастающему поколению больше опыта игры и принадлежности к сборной команде», — сказал Кириленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

Читайте интервью с президентом РФБ Андреем Кириленко на «Чемпионате».
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